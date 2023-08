Rasmus Hojlund signe à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Rasmus Hojlund, le jeune buteur international danois qui évoluait la saison passée à l'Atalanta, s'est engagé jusqu'en 2028 avec Manchester United. Pour recruter celui qui est présenté le nouveau prodige du football scandinave, le club anglais a payé plus de 85 millions d'euros, bonus compris. Hojlund n'a jamais caché qu'il était fan des Red Devils où il va travailler sous les ordres d'Erik ten Hag avec qui il partage le même agent. Il a été présenté ce samedi à Old Trafford juste avant le match amical entre Manchester United et le RC Lens.