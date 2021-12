Premier League : Deux matchs du Boxing Day reportés

Le Boxing Day va être amputé d'au moins deux rencontres, puisque ce jeudi la Premier League a officialisé le report de deux matchs en raison du covid.

Les autorités du football anglais ont décidé de maintenir coûte que coûte le programme de Premier League durant les fêtes de fin d’année, et notamment pour le Boxing Day de ce dimanche 26 décembre. Mais la réalité rattrape le championnat d’Angleterre où les cas de covid Omicron se multiplient à une vitesse inouïe. A trois jours de ce qui est la grande fête du foot de l’autre côté de la Manche, Leeds a confirmé que son effectif comptait de très nombreux joueurs positifs et que le match contre Liverpool ne pourrait pas se jouer, et c’est le même souci qui a poussé Watford à renoncer à la rencontre face à Watford. D'autres matchs pourraient subir le même sort, des tests étant désormais réalisés quotidiennement au sein de toutes les équipes de Premier League.

We can confirm our fixture with Leeds United at Anfield on December 26 has been postponed.



The Boxing Day encounter will be rescheduled after the Premier League ruled it was unable to go ahead following the number of positive COVID-19 cases within the Leeds squad.