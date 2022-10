Quelques jours après le limogeage de Steven Gerrard, Aston Villa a officialisé la nomination d'Unai Emery au poste d'entraîneur. Le club de Premier League a accepté de verser 20 millions d'euros à Villarreal pour obtenir que l'ancien entraîneur du PSG et d'Arsenal soit libéré. Emery arrivera le 1er novembre à son poste.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣