Officiel : Claude Puel entraîneur de Leicester !

Dans un communiqué, le club de Leicester, actuel 14e de Premier League, et champion d'Angleterre il y a deux saisons, a annoncé mercredi soir la nomination de Claude Puel au poste d'entraîneur. L'ancien technicien français de Monaco, Lille, Nice, l'OL et Southampton a signé un contrat de deux ans et demi avec Leicester.

Craig Shakespeare, qui avait succédé à l'emblématique Claudio Ranieri aux commandes des Foxes, avait été limogé la semaine passée. « C’est un grand privilège de devenir le nouveau manager de Leicester City, un club dont les valeurs et les ambitions sont semblables aux miennes. La possibilité d'aider le club à tirer parti de ses remarquables réalisations récentes est vraiment excitante et je suis impatient de travailler avec les propriétaires, les joueurs, le personnel et les supporters afin d'assurer un succès sur la durée », a indiqué Claude Puuel sur le site de Leicester.