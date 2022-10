MU : Ejecté par Ten Hag, Cristiano Ronaldo prend la parole

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

En froid avec Erik ten Hag, qui a décidé de l’écarter du groupe de Manchester United en vue du match de ce week-end contre Chelsea, Cristiano Ronaldo a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

Mercredi, Cristiano Ronaldo a provoqué un bad-buzz en refusant d’entrer en jeu lors des dernières minutes du match entre son Manchester United et Tottenham (2-0). Tout cela avant de quitter Old Trafford sans l’aval de ses dirigeants. Un acte inhabituel pour CR7 qui va lui coûter cher, vu qu’Erik ten Hag a décidé de se passer de sa star portugaise pour le choc contre Chelsea samedi. Écarté temporairement du groupe des Red Devils, le joueur de 37 ans aurait des rapports houleux avec l’entraîneur néerlandais et son staff. Mais ce n’est pas pour autant qu’il entend lâcher l’affaire. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre sur les réseaux sociaux ce jeudi soir.

« Bientôt nous serons de nouveau ensemble »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer dans le respect de mes collègues, de mes adversaires et de mes entraîneurs. Cela n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été au cours des 20 dernières années en jouant au football d'élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus de prise de décision.

J'ai commencé très jeune, les exemples des joueurs les plus âgés et les plus expérimentés ont toujours été très importants pour moi. Donc, plus tard, j'ai toujours essayé de donner moi-même l'exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j'ai représentées. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus.

En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option. Cela ne l'a jamais été. C'est Manchester United, et nous devons rester unis. Bientôt nous serons de nouveau ensemble », a lâché Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram. Remplaçant de MU depuis le début de la saison, l’ancien du Real Madrid va donc tout faire pour retrouver une place de titulaire à Manchester d’ici au Mondial. Si cela venait à ne pas être le cas, CR7 pourrait faire ses valises dès le prochain mercato de janvier.