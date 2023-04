Liverpool accroche Arsenal, City relancé à 100 %

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Arsenal a concédé le nul 2-2 à Liverpool en fin de match. Manchester City est plus que jamais dans la course au titre.

Dans la dernière ligne droite de la course au titre, Arsenal a perdu deux points précieux à Liverpool alors que le club londonien menait de deux buts. Martinelli et Gabriel Jesus pensaient avoir fait le plus difficile pour les Gunners, mais Mohamed Salah a réduit le score, avant de manquer un pénalty. En fin de match, Bobby Firmino a égalisé, faisant ainsi les affaires de Manchester City. A huit journées de la fin, Arsenal compte encore 6 points d’avance sur les Citizens, qui comptent un match en moins au compteur. En plus de cela, un match entre City et Arsenal doit avoir lieu d’ici la fin de la saison, ce qui permet aux deux clubs d’avoir la main sur le titre actuellement.