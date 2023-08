Les recrues de Chelsea se font cracher dessus

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Chelsea a encore une fois dépensé sans compter cet été. Récemment, les Blues ont officialisé les arrivées de deux nouvelles recrues, Moisés Caicedo et Roméo Lavia. Pour Emmanuel Petit, c'est le choix de l'argent qui a parlé.

Douzième de Premier League la saison passée, malgré un mercato plus qu'ambitieux, Chelsea a beaucoup déçu. Cet été, les Blues ont une nouvelle fois été très actifs sur le marché des transferts avec près de 400 millions d'euros investis. Les deux dernières recrues en date sont Moisés Caicedo et Roméo Lavia. Deux milieux de terrain qui sortent respectivement d'une saison très aboutie à Brighton et à Southampton. Emmanuel Petit s'est confié à l'occasion d'une interview. L'ancien joueur d'Arsenal estime que le mercato du club londonien est indécent et que les recrues ne signent à Chelsea que pour une question d'agent, au détriment d'un projet sportif parfois plus intéressent ailleurs.

Emmanuel Petit dézingue les recrues de Chelsea

« Caicedo a signé à Chelsea alors qu'il était lié à Liverpool, tout comme Lavia. Je ne dirai rien de stupide mais nous savons tous pourquoi ils sont allés à Chelsea. Sportivement, la meilleure décision en ce moment serait d'aller à Liverpool. Si je suis Caicedo ou Lavia, je vais à Liverpool au lieu de Chelsea parce que je ne vois pas de plan clair sur ce qui se passe à Chelsea. 35 joueurs ? Allez. De combien de joueurs ont-ils besoin ? Cela va être un cauchemar, comme ce qui s'est passé la saison dernière. Pour moi, la réponse est très simple. Si vous demandez à quelqu’un pourquoi Caicedo et Lavia ont décidé d’aller à Chelsea, la réponse est juste l’argent. L'argent parle pour les clubs et pour les joueurs » a assuré le champion du monde qui ne comprend pas le choix de Caicedo ou de Lavia qui auraient pu rejoindre Liverpool, qui va disputer une coupe d'Europe, contrairement à Chelsea qui a juste proposé plus d'argent dans le cadre de ces deux transferts. Emmanuel Petit pense même que le club dirigé par Mauricio Pochettino va vivre une nouvelle saison désastreuse, à cause de cette politique de recrutement. Une incapacité à retenir les leçons du passé depuis l'arrivée de Todd Boehly à la tête des Blues.