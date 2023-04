Les Glazer refusent de vendre MU, le Qatar trop radin

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Fin 2022, la famille Glazer a communiqué son intention de vendre Manchester United. Les prétendants, notamment un fonds qatari et Ineos, se sont positionnés dès février. Toutefois, leurs offres ne sont pas encore jugées satisfaisantes.

Manchester United est le club de football qui a le plus de valeur au monde, autant dire qu'il ne peut être bradé. La famille Glazer suit cette logique avec beaucoup de conviction, peut-être trop. A l'automne dernier, les Américains avaient annoncé vouloir se séparer du mythique club anglais. Les offres n'ont pas tardé à arriver pour le début d'année 2023. Les prétendants sont nombreux et variés mais deux font figure de favoris : un fonds qatari mené par le Sheikh Jassim et le milliardaire anglais Jim Ratcliffe, propriétaire d'INEOS et de l'OGC Nice. Selon plusieurs médias, les Qataris ont proposé jusqu'à 5,5 milliards d'euros pour racheter les Red Devils. Un chiffre énorme atteint après deux tours d'enchères mais qui ne suffit pas aux Glazer.

7 milliards ou rien, les candidats reviendront fin avril

En effet, il est désormais connu de tous que la famille propriétaire de Manchester United réclame 7 milliards d'euros minimum pour une vente. Une somme justifiée par l'attractivité du club mancunien, de la Premier League et les investissements réalisés depuis 2005 par les Glazer. Si l'offre qatarie n'est pas suffisante, du côté d'INEOS non plus cette somme n'a pas été atteinte. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, ces deux parties vont devoir retravailler leur offre pour la fin avril.

🚨 There will be a third round of bidding in the #MUFC sale process. Groups have until the end of April to make next offers. Can confirm Sheikh Jassim and Sir Jim Ratcliffe are both through. pic.twitter.com/xE3RBZ2gXX — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 11, 2023

« Il y aura un troisième tour d'enchères dans le processus de vente de Manchester United. Les groupes en lice ont jusqu'à fin avril pour faire leurs prochaines offres. Je peux confirmer que Sheikh Jassim et Sir Jim Ratcliffe y seront », a écrit le journaliste de CBS Sports sur Twitter. Cela vient confirmer les informations récentes du quotidien The Telegraph qui indiquait que la vente ne se ferait vraisemblablement pas avant le début de l'été et le mercato. Au vu de l'investissement réclamé pour racheter le club, le futur propriétaire devrait faire de Manchester United une machine de guerre en Europe.