Erik ten Hag viré, Sir Jim Ratcliffe ne rigole plus

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Après plusieurs longs mois de négociations intenses, Sir Jim Ratcliffe est enfin parvenu à racheter une partie de Manchester United. Le patron d'INEOS possède désormais 25% du club anglais et il a Erik ten Hag dans son viseur. Vu le scénario du match contre Aston Villa, cela pourrait arriver vite.

Depuis dix ans, Manchester United ne cesse de perdre de sa superbe. Le club anglais a traversé beaucoup de hauts et surtout de bas. Les Red Devils sont complètement dépassés par le rival City. Et en coupe d'Europe, le club anglais fait souvent honte à ses gloires du passé. Ainsi, INEOS a racheté 25% parts aux propriétaires américains pour 1,4 milliard d'euros, devenant un actionnaire minoritaire, mais va tout de même diriger sportivement le club. Mais la presse anglaise est unanime à ce sujet, Jim Ratcliffe va avoir une grande importance à Manchester United, notamment concernant le côté sportif où il a obtenu le feu vert de la famille Glazer pour diriger la manœuvre. C'est pour cela qu'Erik ten Hag peut se sentir menacé. Lui qui est très critiqué pour ses résultats décevants et son management rugueux. D'après les informations du Telegraph, le technicien néerlandais pourrait ne pas aller au bout de son contrat qui se termine en juin 2025.

Jim Ratcliffe prépare la révolution à Manchester United

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

Manchester United est seulement huitième de la Premier League et a terminé dernier de son groupe de Ligue des Champions. Erik Ten Hag est clairement sur un siège éjectable mais la famille Glazer n'a pas souhaité prendre de décision dans ce sens. Toutefois, le média britannique affirme qu'INEOS ne fera de cadeau à personne à Manchester United. « Le sentiment au sein de Manchester United est que la direction actuelle est réticente à prendre des mesures drastiques à l’égard du manager Erik ten Hag et qu’il est plus susceptible de confier cette décision à Ratcliffe et à son équipe INEOS. Maintenant que l’investissement a été annoncé, ce filet de sécurité est supprimé » affirme le très bien informé média anglais. Graham Potter est le profil idéal pour remplacer le technicien batave à en croire la presse anglaise. La succession pourrait d'autant plus vite intervenir que le match contre Aston Villa, ce mardi soir à Old Trafford, tourne à la catastrophe pour Onana, fautif sur le premier but des visiteurs, et ses coéquipiers.