Eden Hazard à la retraite, pas si vite ‍!

Le 10 octobre 2023, à seulement 32 ans, Eden Hazard a annoncé qu'il prenait sa retraite sportive. Toutefois, un gros revirement de situation pourrait arriver puisqu'un club de Premier League est prêt à lui offrir une dernière danse.

S'il n'a pas réussi à s'imposer en Liga avec le Real Madrid, Eden Hazard a martyrisé toutes les défenses anglaises. Vainqueur deux fois de la Premier League, le Belge a marqué 85 buts et a délivré 54 passes décisives en 244 matchs dans le championnat anglais. Il est clair que l'attaquant a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la Premier League et à Chelsea. Car si Eden Hazard a pris sa retraite, il n'est pas impossible qu'il fasse machine arrière, comme Paul Scholes en 2012 avec Manchester United. C'est dans cette perspective d'un retour fracassant pour l'ancien capitaine des Diables Rouges que Kevin Nolan ouvre la porte à un retour à West Ham.

Le retour d'Eden Hazard à Londres, il signe tout de suite

« Je prendrais le Hazard de Chelsea à West Ham, c’est certain. S’il veut venir et faire un essai, franchement, je lui offre. Je ne sais pas ce qu’en pense le coach David Moyes, mais moi, j’adorerai le voir faire un essai. Quelqu’un a sûrement envie de lui donner une dernière opportunité, de l’appeler et de lui dire allez, joue avec nous pendant six mois » a assuré l'adjoint de David Moyes chez les Hammers pour talkSport. Un retour d'Eden Hazard en Premier League, à Londres, c'est donc encore possible. L'ancien joueur du LOSC n'a pas encore répondu à la proposition, lui qui avait été approché par les États-Unis, l'Arabie saoudite ou même le championnat belge. Fatigué par le football au plus au niveau, Eden Hazard semble avoir perdu la passion, lui qui était pourtant un véritable artiste sur le terrain. Kevin Nolan croit encore que le génie belge est capable de renaître de ses cendres.