Du PSG à Chelsea, Thiago Silva remercie Guardiola

Parti libre du Paris Saint-Germain à l’été 2020, Thiago Silva en avait profité pour rejoindre Chelsea. La Premier League n’était pourtant pas le championnat préféré du Brésilien durant sa carrière. Mais un certain Pep Guardiola a fini par influencer la décision du défenseur central.

Plus de trois ans après son départ du Paris Saint-Germain, Thiago Silva évolue toujours au plus haut niveau. Le défenseur central de 39 ans fait encore le bonheur de Chelsea dans un championnat réputé pour son exigence sur le plan physique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Brésilien a longtemps fermé la porte à la Premier League.

L’ancien joueur du Milan AC n’était pas un grand fan du football anglais. Du moins jusqu’aux changements amenés par Pep Guardiola à Manchester City et dans tout le championnat local. « Non, je n'avais jamais imaginé que je jouerais un jour en Premier League, a avoué Thiago Silva dans un entretien accordé à ESPN. Avec tout mon respect, c'était un football que je n'aimais pas. »

« Parce que je pensais que c'étaient beaucoup de ballons aériens, sauter ici, se battre là. Je n'ai jamais vraiment aimé ça même si je suis bon dans le jeu aérien et que je m'adapte bien, a expliqué le défenseur central. Je pensais que je ne jouerais pas ici. Je pense que l'une des personnes responsables de ce changement, c'est Pep Guardiola. »

L'influence de Guardiola

« Il joue plus au football. Les autres n'essaient pas de copier mais on dirait qu'ils jouent davantage. Parce que c'est un football magnifique à regarder. Et à partir de ce moment, je suis devenu intéressé. Je regardais plus de matchs anglais à la maison. L'offre de Chelsea est arrivée et je n'ai pas hésité », s’est souvenu Thiago Silva, à l’époque vexé par l’ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo qui lui avait seulement demandé de prolonger le temps du Final 8 de la Ligue des Champions.