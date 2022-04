Cristiano Ronaldo out, le premier choc d'Erik ten Hag !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La nomination d'Erik ten Hag au poste d'entraîneur de Manchester United devrait être officialisé la semaine prochaine. Mais le technicien de l'Ajax Amsterdam a déjà travaillé sur la saison prochaine, et le cas Cristiano Ronaldo a été tranché.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United lors du mercato 2021, alors que Manchester City lui tendait les bras, avait fait jubiler les supporters des Red Devils. Moins d’un an plus tard, le bilan est mauvais, et CR7 n’échappe pas aux nombreuses critiques qui tombent sur la formation de Ralf Rangnick, dont l’intérim aura également été une désolation. Du côté du board de Manchester United, le choix du futur entraîneur étant acquis, puisqu’Erik ten Hag est attendu pour la saison prochaine après avoir gagné son duel à distance contre Mauricio Pochettino, il faut désormais préparer l’avenir. Selon les médias anglais, l’actuel entraîneur de l’Ajax Amsterdam s’est penché sur l’effectif mancunien actuel et sur les postes qu’il souhaite renforcer en 2022-2023. A quelques jours de la probable annonce de sa venue à Old Trafford la saison prochaine, Erik ten Hag n’a éludé aucune question, et notamment celles qui concernant Cristiano Ronaldo. Pour CR7, ce come-back est bien parti pour se finir mal.

Erik ten Hag estime que Cristiano Ronaldo n'a plus d'avenir à Manchester United

En signant pour deux ans à Manchester United, avec une option pour une année supplémentaire, la star portugaise avait ouvertement fait savoir qu’il souhaitait surtout ajouter encore quelques trophées à son incroyable palmarès, et pourquoi pas un Ballon d’Or. Mais les années ont passé, et le CR7 qui était venu dans l’effectif de Sir Alex Ferguson en 2023, n’est plus celui qui est revenu en 2021. Et pour le futur entraîneur des Red Devils, la porte est grande ouverte lors du prochain mercato, Erik ten Hag ayant fait savoir qu’il ne comptait plus sur Cristiano Ronaldo, même si ce dernier a encore un an de contrat. « Ten Hag a donné le feu vert à Cristiano Ronaldo pour qu’il quitte Manchester United cet été (…) Erik ten Hag a également clairement indiqué aux dirigeants de United que l'âge et le statut de Ronaldo font que ce dernier ne sera pas adapté au style de jeu et à l'approche qu'il cherchera à mettre en œuvre à l'avenir », écrit, dans Daily Star, Jeremy Cross, rédacteur en chef du service des sports. La question se pose désormais de savoir où CR7 va rebondir pour ce qui sera probablement son dernier contrat au plus haut niveau.