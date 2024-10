Ça chauffe à Chelsea, Nkunku va polluer le vestiaire

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Victime de la concurrence à Chelsea, Christopher Nkunku n’est que remplaçant dans les plans du manager Enzo Maresca. Cette situation pourrait inciter l’attaquant français à se rebeller.

C’est fait, Christopher Nkunku a enfin débloqué son compteur en équipe de France. L’attaquant des Bleus a inscrit son premier but lors du succès face à l’Israël (1-4) jeudi en Ligue des Nations. Cette réalisation, le joueur de Chelsea en avait bien besoin. Ralenti par ses blessures, le Français peine à s’imposer chez les Blues. Et la situation se complique cette saison puisque le manager Enzo Maresca, aux commandes d’un effectif trop fourni, lui préfère le Sénégalais Nicolas Jackson. Pour le technicien Dean Saunders, cette hiérarchie va poser problème.

« A Chelsea, je ne compte plus le nombre de joueurs dans l'effectif, mais ils ne peuvent pas tous entrer dans l'équipe, a commenté le Gallois pour le site BonusCodeBets.co.uk. Ce ne sont pas seulement les meilleurs joueurs de leur pays, ils sont également traités comme les meilleurs joueurs de ce pays. Ils ont aussi été les meilleurs joueurs des clubs où ils ont joué. Ils trouvent ça vraiment dur de rester sur le banc pendant cinq ou six matchs, sans jouer une rencontre. J'ai été manager et c'est là que commencent les problèmes. C'est apparu quand ils ont joué en League Cup. Nkunku a mis un triplé. Le manager n'a pas aligné Nicolas Jackson, il l'a reposé. »

Nkunku n'est pas récompensé

« Et quand Chelsea a joué le dimanche contre Brighton, il a dû appeler Nkunku pour lui dire : "je suis désolé, je te mets sur le banc, je remets Nicolas Jackson." A ce moment, Nkunku s'est dit : "peu importe ce que je fais, je ne serai pas titulaire devant Jackson. Après six matchs, je n'ai plus aucun avenir au club." Tant que le manager gagne les matchs, il a un peu de pouvoir. Mais si tu en perds deux ou trois, des joueurs vont commencer à parler. C'est là qu'ils se retournent contre vous et c'est ça le problème quand vous avez trop de joueurs », a expliqué Dean Saunders, même si l’ancien Parisien n’est pas réputé pour son indiscipline.