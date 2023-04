Arsenal gâche tout, ses supporters disjonctent

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Parti pour s’imposer après une excellente entame, Arsenal a trouvé le moyen de partager les points avec West Ham (2-2) dimanche. Le leader de Premier League laisse encore Manchester City se rapprocher au classement. D’où la colère de son célèbre supporter Piers Morgan pendant la rencontre.

Ça commence à faire beaucoup pour Arsenal. Dimanche après-midi, les Gunners ont concédé un match nul aux allures de défaite contre West Ham. Les hommes de Mikel Arteta pensaient avoir fait le plus dur en prenant un double avantage après seulement dix minutes de jeu. Seulement voilà, les Hammers ont fini par revenir en profitant d’un certain relâchement de leur adversaire qui a même raté un penalty par l’intermédiaire de Bukayo Saka.

Man City dans le rétroviseur

Résultat, Manchester City, qui avait tranquillement dominé Leicester City (3-1) la veille, n’a plus que quatre points de retard sur le leader de Premier League, avec un match en retard. Autant dire que la situation devient particulièrement stressante pour les supporters d’Arsenal. Pendant la rencontre dimanche, Piers Morgan a eu beaucoup de mal à cacher sa frustration sur les réseaux sociaux.

Wake the f*ck up, Arsenal - we’re throwing the Title away. — Piers Morgan (@piersmorgan) April 16, 2023

« Réveillez-vous merde Arsenal, on est en train de laisser filer le titre », a notamment écrit le journaliste et animateur sur Twitter. Il faut dire que les Londoniens avaient connu le même scénario une semaine plus tôt. Les coéquipiers de William Saliba menaient déjà 2-0 à Anfield, avant de voir Liverpool arracher le point du match nul (2-2).

Ces quatre points laissés en route pourraient coûter très cher aux Gunners qui ont grillé tous leurs jokers. Arsenal n’a plus le droit à l’erreur, et notamment lors du choc qui s’annonce décisif pour le titre. En effet, le leader ira défier Manchester City à l’Etihad Stadium le mercredi 26 avril. Un match qui risque de mettre Piers Morgan dans tous ses états.