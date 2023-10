Ang ‍: Man City relégué en 6e division, il menace

La Premier League menace clairement Everton d'une pénalité de 12 points pour ne pas avoir respecté les règles financières du championnat. Jamie Carragher s'étonne de cette sévérité quand Manchester City enfreint bien plus souvent les règles de son côté.

Everton est au bord d'une catastrophe sportive majeure. Déjà peu performants en Premier League depuis le début de saison (16e avec 7 points), les Toffees pourraient s'enfoncer bien plus fort dans les profondeurs du classement. Pour avoir dépassé la limite des pertes autorisées pour un club de Premier League, Everton risque une pénalité de 12 points. Ce serait la sanction sportive la plus sévère pour un club de l'élite anglaise depuis l'instauration de la Premier League en 1992. Cela fait déjà polémique en Angleterre alors que d'autres formations sont dans le viseur des autorités.

C'est notamment le cas de Manchester City. Les Citizens auraient enfreint les règles financières du championnat anglais à de très nombreuses reprises entre 2009 et 2018. En février dernier, une commission indépendante avait été lancée pour examiner les accusations envers le récent vainqueur de la Ligue des champions. Les conclusions de l'enquête n'ont pas encore été communiquées mais Manchester City pouvait craindre jusqu'à une exclusion du championnat. Au vu de la sanction promise à Everton, Jamie Carragher annonce la future sanction des Citizens avec une pointe d'ironie.

The PL want a 12 point deduction for Everton for one charge.

Man City are going to end up in the National League North if the PL get their way!!



Unbelievable the amount of stories that come out about Everton’s situation, but Man City’s, which has 114 more charges & has gone on… https://t.co/WjryWUxLUB