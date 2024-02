Ang ‍: Liverpool roule sur Chelsea

22e journée de Premier League

Anfield

Liverpool bat Chelsea : 4 à 1

Buts : Diogo Jota (23e), Bradley (39e), Szoboszlai (65e), Diaz (79e) pour Liverpool; Nkunku (71e) pour Chelsea

