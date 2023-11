1,7 million d'euros le but, Anthony Martial écoeure Man Utd

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Anthony Martial arrive dans la dernière année de son contrat avec Manchester United. Huit ans après son transfert de l'AS Monaco, l'attaquant français s'est mis Old Trafford à dos.

Le 1er septembre 2015, dans les toutes dernières heures du mercato estival, Manchester United faisait le bonheur de ses supporters en annonçant la signature d’Anthony Martial pour 60 millions d’euros avec de nombreux bonus possibles, dont celui d’un possible Ballon d’Or ou d’un bon classement dans ce trophée, preuve de l’énorme engouement généré par celui qui avait découvert l’équipe de France trois jours après son transfert chez les Red Devils. Le joueur formé à l’OL avait un avenir radieux, mais malheureusement cela ne s’est jamais réellement confirmé sous le maillot mancunien.

En janvier 2022, les dirigeants du club anglais avaient accepté un prêt au FC Séville, mais le club espagnol n’a pas souhaité le conserver au bout de cette période de six mois et Anthony Martial a donc retrouvé le chemin du nord de l’Angleterre. Mais à 27 ans, il est clair que son avenir ne sera plus à Manchester, où on a déjà fait les comptes et tendu l’addition au joueur français.

Anthony Martial a coûté cher à Manchester

Including his wage and transfer fee paid to AS Monaco, this is how much Man Utd would have spent on Anthony Martial come next summer.



What went wrong for the Frenchman?🤔 pic.twitter.com/WseF1VWKOq — Football Transfers (@Transfersdotcom) November 11, 2023

Tandis que ce samedi les médias d’outre-Manche révèlent que Manchester United ne veut pas attendre juin prochain pour voir Anthony Martial partir, et que toutes les offres seront donc étudiées en janvier, le site Football Transfers a calculé le coût total de la venue du joueur de l’AS Monaco, dont la valeur est désormais estimée à 15 millions d’euros. En comptant le prix du transfert d’Anthony Martial, plus le prix de son salaire depuis qu’il a rejoint les Red Devils, à savoir 15 millions d'euros par saison, le média spécialisé a calculé que chaque but marqué par l’attaquant tricolore aurait coûté 1,69 million d’euros à son club, sachant qu'il a marqué 89 buts avec Man Utd. De quoi sérieusement agacer les supporters mancuniens, lesquels aimeraient que la page soit tournée le plus rapidement possible concernant le joueur français, mais également quelques-uns de ses coéquipiers qui n'ont jamais répondu aux attentes.