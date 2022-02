Thomas Muller lui aussi accusé de maltraitance animale

Dans : Bundesliga.

Par Alexis Rose

Alors que Kurt Zouma a logiquement pris cher pour avoir frappé l’un de ses chats au cours des derniers jours, un autre footballeur est accusé de maltraiter ses animaux. Il s’agit de Thomas Müller, l’attaquant allemand du Bayern Munich.

Marié à Lisa Muller, Thomas Muller est un grand fan de chevaux. En même temps, sa compagne est une cavalière internationale de dressage. Ensemble, ils gèrent le haras « Gut Wettlkam », un centre spécialisé dans l'équitation et l’élevage de chevaux au sud de Munich. Depuis quelques mois, Thomas Muller et sa femme se sont lancés dans le développement d’une station d’insémination, grâce à laquelle ils commercialisent la semence des étalons, à coup de 200 euros la dose de sperme congelée. Mais alors que le joueur du Bayern se prépare pour le retour de la Ligue des Champions, l’un de ses chevaux ne pourra participer à la saison de reproduction à partir du mois de mars. Puisque « D’Avie », un équidé acquis en 2020 par Lisa Muller, s’est blessé.

« C’est horrible »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lisa Müller (@lisa.mueller.official)

« Malheureusement, nous avons de mauvaises nouvelles. Notre D’Avie préféré ne sera pas disponible dans les prochains mois. Il a glissé lors d’une tentative de test pour se préparer à la saison de reproduction et est tombé de façon dramatique sur le côté. Il a subi une blessure au sabot et devra se reposer complètement pendant les prochains mois », a lancé Thomas Muller sur ses réseaux sociaux. Une sortie médiatique critiquée par Peta, un groupe de défense des droits des animaux. « C’est horrible que des amoureux des chevaux autoproclamés forcent les animaux dont ils ont la garde à accomplir des actes sexuels contre nature à des fins lucratives. Les blessures subies par D’Avie sous la supervision de Lisa et Thomas Müller étaient évitables et inutiles », a balancé, sur The Sun, Jana Hoger, la porte-parole de l’organisation mondiale. Si cette histoire n’a pas encore pris les proportions de celle de Kurt Zouma, Thomas Muller pourrait lui aussi avoir quelques problèmes dans les prochains jours…