Officiel : Arsenal prête Mattéo Guendouzi au Hertha Berlin !

Dans : Bundesliga.

Nouveau challenge pour Mattéo Guendouzi. L'ancien Lorientais est prêté par Arsenal au Hertha Berlin pour la saison actuelle.

Mattéo Guendouzi (21 ans) sait où il évoluera cette saison. Le milieu de terrain français qui n'est plus désiré à Arsenal a été prêté par le club londonien au Hertha Berlin. Il portera le numéro 8 et évoluera avec l’ancien Lyonnais Lucas Tousart. « Les discussions avec les dirigeants m’ont convaincu. Je veux non seulement progresser personnellement mais aussi aider tout le club à franchir une nouvelle étape. Je suis prêt ! », s’est réjoui l’intéressé.