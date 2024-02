Mathys Tel en a marre, le mercato sera chaud

Supersub au Bayern Munich depuis le début de la saison, Mathys Tel aspire à jouer davantage et pourrait quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato. Sa situation ne manquera pas de susciter des intérêts en Europe.

A seulement 18 ans, Mathys Tel est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Il y a un an et demi, le Bayern Munich cassait sa tirelire et lâchait 20 millions d’euros pour le recruter en provenance du Stade Rennais. Un investissement à long terme pour le club bavarois, qui estime que le Français a toutes les qualités pour devenir le futur attaquant du club au poste d’avant-centre. Un an et demi après son transfert, Mathys Tel reste néanmoins un remplaçant de luxe en Allemagne derrière l’indéboulonnable Harry Kane. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, la plupart du temps en sortant du banc, Mathys Tel commence néanmoins à perdre patience.

🔴🇫🇷 Bayern’s new manager will also be involved in decision over Mathys Tel’s future.



Tel wants to stay at Bayern, he loves the club but needs more guarantees on game time.



His departure would have been likely if Tuchel had remained at Bayern. pic.twitter.com/kQgzIgym3b