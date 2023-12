L’Allemagne finit par imiter Labrune, c'est historique

Dans : Bundesliga.

Par Hadrien Rivayrand

Comme la Ligue 1, la Bundesliga recherche des nouveaux investisseurs et diffuseurs. Et le football allemand a pris une énorme décision pour l'avenir.

Le football allemand a quelques difficultés économiques et cherche des fonds pour continuer de prospérer. Si les supporters allemands souhaitent voir des investisseurs allemands faire le travail, c'est tout l'inverse qui va se produire. Pour la deuxième fois cette année, les 36 clubs de première et deuxième division ont en effet voté afin d'ouvrir la porte à un investisseur extérieur. Et les clubs ont approuvé la proposition par 24 voix contre 10, dont 2 abstentions. Une nouveauté pour le foot allemand que prend en considération le président du conseil de surveillance, Hans-Joachim Watzke, qui avait déclaré qu'il ne ferait une nouvelle tentative que si une majorité claire était possible.

Un accord qui scinde l'Allemagne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bundesliga (@bundesliga)

Car le désir d'Hans-Joachim Watzke est de parvenir à un accord d'un milliard d'euros. A noter que 4 entreprises ont, selon Bild, manifesté leur intérêt pour un partenariat avec la ligue allemande. L'investisseur financier qui aura gain de cause devra payer un milliard d'euros pour une part en pourcentage des revenus de la télévision. Le contrat aura une durée maximale de 20 ans et devra être signé d'ici le début de la saison 2024/2025. Avec ce pactole, il sera aussi prévu de développer certaines infrastructures, comme la numérisation et l’internationalisation ainsi que le développement d'une plateforme de streaming. A souligner enfin que ce projet est soutenu par les gros d'Allemagne, dont le Bayern. Ce scénario, s'il finit par voir le jour, est d'ailleurs celui rêvé par Vincent Labrune, qui voulait aussi un accord à hauteur d'1 milliard d'euros pour les droits du football français... On en sera bien loin !