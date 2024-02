Décès d'Andreas Brehme, héros de l'Allemagne réunifiée

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

A 63 ans, Andreas Brehme s’est éteint dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé sa famille à la presse allemande ce mardi.

Le défenseur est devenu un héros national en Allemagne en inscrivant sur pénalty le seul but de la victoire de la Mannschaft en finale de la Coupe du monde 1990 face à l’Argentine, pour le premier titre majeur de l’Allemagne réunifiée. Le latéral, qui avait notamment évolué à l’Inter Milan, Kaiserslautern et au Bayern Munich a également remporté la Coupe UEFA, le Scudetto, le championnat d’Allemagne et a disputé trois Coupes du monde.