Cristiano Ronaldo, le gros mensonge du Bayern

Moins d’un an après son retour, Cristiano Ronaldo souhaite déjà quitter Manchester United. L’attaquant portugais espère rejoindre une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions. Ce que le Bayern Munich peut lui offrir, malgré les déclarations de son président Oliver Kahn.

Ce n’est plus qu’une question de temps. Dans les prochaines heures, le FC Barcelone devrait annoncer l’arrivée de Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich. Les deux clubs ont fini par s’entendre sur un transfert à 45 M€ (+ 5 M€ de bonus). « Nous avons un accord verbal avec le Barça et maintenant il faut juste le retranscrire sur les contrats, a confirmé le président bavarois Oliver Kahn au quotidien Bild. Le Barça nous a finalement transmis une offre très sensée pour nous. »

« (...) Mon travail consiste à faire ce qu'il y a de mieux pour le Bayern, et nous avons toujours été en position de force, s’est ensuite vanté le dirigeant. Et finalement, nous avons décidé que le mieux était d'autoriser Robert à partir. » Il aura fallu quelques semaines de réflexion et de tension pour que la direction parvienne à cette conclusion. Le champion d’Allemagne a-t-il voulu affirmer son autorité ? Ou s’agissait-il d’un moyen de gagner du temps pour remplacer le Polonais ? A priori, la signature de Sadio Mané compensait déjà le départ attendu de Robert Lewandowski.

Mais selon plusieurs sources, le Bayern Munich envisage d’attirer Cristiano Ronaldo après le transfert de son buteur. On se souvient qu’Oliver Kahn avait balayé cette hypothèse, en affirmant que CR7 n’entrait pas dans la politique de recrutement du club. Un démenti peu crédible d’après le média italien TMW qui insiste sur l’intérêt pour l’attaquant portugais, déterminé à quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des Champions. De quoi confirmer la tendance selon laquelle le Bayern reste l’option la plus probable pour le Mancunien.