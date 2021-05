All : Champion depuis 10 ans, la routine de Coman

Dans : Bundesliga.

Sacré champion d'Allemagne avec le Bayern, Kingsley Coman a remporté son dixième titre national. Mieux, le Français a systématiquement été sacré depuis ses 16 ans !

Samedi après-midi, le Bayern Munich a atomisé le Borussia Mönchengladbach (6-0) et a été officiellement sacré champion d'Allemagne. Buteur à l'occasion de cette rencontre, Kingsley Coman est encore un peu plus entré dans l'histoire du football avec ce nouveau titre. La statistique est ahurissante : depuis ses 16 ans, le Français a été sacré... tous les ans ! À 24 ans, l'ailier compte déjà dix titres de champions nationaux. Il n'a évidemment pas été un acteur majeur de son équipe lors de chaque saison. Lors de ses débuts au PSG, il n'avait disputé qu'un seul match de Ligue 1. Pas significatif, mais suffisant pour être officiellement considéré comme champion de France. Mieux encore, il a réalisé l'exploit de remporter la même année le titre de champion d'Italie avec la Juve et d'Allemagne avec le Bayern, étant prêté par le club italien à Munich. Mais depuis son arrivée en Bavière, Coman a pris du galon et est aujourd'hui un titulaire indiscutable lorsqu'il est épargné par les blessures. En 27 matchs de championnat cette saison, il s'est montré décisif à 13 reprises (4 buts, 9 passes décisives). Ce dernier titre de champion d'Allemagne est le sixième consécutif.

Mais il serait réducteur d'évoquer uniquement le plan national quand on parle de Kingsley Coman. Comment oublier que l'ancien parisien a crucifié son club formateur en inscrivant le but victorieux en finale de Ligue des Champions l'an dernier. Au-delà de cette C1 remportée, le joueur de 24 ans a également dans son armoire à trophées de nombreuses coupes nationales. Seule ombre au tableau, Coman n'était pas présent avec les Bleus lors du titre en Russie en 2018. Un manque de titre international que le Bavarois tentera de réparer cet été lors de l'Euro. À 24 ans, l'attaquant aurait alors l'un des palmarès les plus complets de l'histoire du football.