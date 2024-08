Accord total Alvarez-Atlético, merci le PSG

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Fin du suspense en ce qui concerne le dossier menant Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid. L’accord avec Manchester City pour son transfert a été remis en cause quelques heures, le temps que le clan de l’Argentin pique sa crise et rappelle que le salaire proposé par le PSG était bien supérieur et que l’Atlético avait intérêt de faire un effort. Les choses se sont arrangées selon The Athletic, qui annonce un accord total à la fois pour le transfert et le contrat du joueur argentin. Ce sera un total de 95 millions d’euros donc pour permettre à Manchester City d’effectuer de loin la plus belle vente de son histoire.