Malaise d'Eriksen, le réalisateur TV français s'explique

Dans : Euro 2021.

L'Euro 2021 a vécu des minutes dramatiques samedi lorsque Christian Eriksen a été victime d'un malaise cardiaque en plein match. La séquence donnée en direct a choqué certains téléspectateurs.

Les images de Christian Eriksen s’écroulant au sol juste avant la fin de la première mi-temps du match Danemark-Finlande ont saisi d’effroi les joueurs et les spectateurs, mais également ceux qui regardaient à la télévision cette affiche de l’Euro 2021 samedi après-midi. Et cette diffusion en direct a choqué pas mal de monde, puisqu’on a vu les secours pratiquer un massage cardiaque, puis faire usage d’un défibrilateur, tout cela sous le regard révulsé des coéquipiers du joueur de l’Inter, et rapidement de son épouse présente sur place. C’est évidemment via Twitter qu’un déluge d’indignation est arrivé, nombreux étant ceux à regretter que la télévision diffuse des images aussi proches et précises d’Erkisen. Au point même que la BBC, qui diffuse l’Euro en Angleterre, a stoppé rapidement sa retransmission et a ensuite présenté ses excuses.

Le hasard faisait que c’est un réalisateur français habitué du football, Jean-Jacques Amsellem qui était aux commandes pour toute l’Europe. Et dans L’Equipe, ce dernier s’est expliqué. « Si on fait un plan large général, on ne montre pas l'émotion. C'est peut-être long... mais il faut aussi retranscrire notre ressenti dans le stade. On a montré la tristesse et la détresse des gens, du côté des joueurs, du staff comme du public. On ressentait aussi une union dans ce moment de grande inquiétude, il fallait la retranscrire. Je n'appelle pas cela du voyeurisme. Si on m'avait dit '' tu te contentes du plan large'', je l'aurais mis. Mais le plus important, sincèrement, c'est qu'il soit sorti d'affaire », a expliqué le réalisateur, qui précise que l’UEFA avait donné pour consigne de ne pas faire des plans serrés, alors qu’avec 30 caméras dans le stade, les images étaient à sa disposition.