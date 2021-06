Euro : L’Italie n'a pas une tête de vainqueur pour Vieira

Dans : Euro 2021.

Victorieux de l’Euro 2000 avec l’équipe de France, Patrick Vieira suit de près l’édition 2020, qui se déroule en 2021. Avec l'Italie qui marque les esprits pour le moment.

L’ancien milieu de terrain a décidé de prendre la parole sur la chaine ITV, pour calmer un peu l’euphorie autour de l’Italie. La Squadra Azzurra a réalisé une très belle entrée en matière avec une victoire 3-0 face à la Turquie, puis le même score contre la Suisse. Avec à chaque fois, un jeu collectif bien huilé, de la variété dans l’animation et une présence offensive en nombre. De quoi faire rêver les Italiens, vexés de ne pas avoir été qualifiés pour la Coupe du monde 2018, et pour qui l’épreuve de la reconstruction a été longue. Toutefois, attention à l’enflammade prévient Patrick Vieira, qui voit encore beaucoup de points faibles pour la Nazionale, qui n’a pas forcément les armes pour aller très loin selon lui.

« Je pense que les deux premiers matchs étaient des matchs faciles pour eux. Bien sûr, vous devez les gagner, et parvenir à battre ces adversaires. Mais j’ai vraiment des doutes sur le fait qu’ils puissent aller au bout. Je pense qu’ils manquent d’intensité, de puissance et de rythme, pour être capable de continuer à aller de l’avant. Donc on va attendre avant d’annoncer des choses. Je pense qu’il est vraiment beaucoup trop tôt pour dire que l’Italie peut aller au bout, on ne peut pas prendre ça en considération », a expliqué le technicien français, actuellement à la recherche d’un poste après son limogeage de l’OGC Nice. En tout cas, l’Italie est la première nation à avoir son billet en poche pour les 1/8e de finale, et va pouvoir faire tranquillement tourner contre le Pays de Galles pour arriver frais en phase finale. Une petite pause qui pourrait aussi permettre aux joueurs de Roberto Mancini de mettre ce rythme et cette intensité supplémentaires demandés par Patrick Vieira pour rêver grand à l’Euro.