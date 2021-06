Euro 2021 : Benzema présent pour Allemagne-France

Dans : Euro 2021.

La Fédération Française de Football a donné des nouvelles rassurantes de Karim Benzema 24 heures après la blessure de ce dernier contre la Bulgarie.

C'est le mardi 15 juin, à Munich, que la France entrera dans l'Euro 2021 à l'occasion d'un des matchs les plus attendus du premier tour puisqu'il opposera les champions du monde en titre à l'Allemagne. Et pour cette rencontre, Didier Deschamps pourra compter sur Karim Benzema. Sorti mardi en première période contre la Bulgarie, en raison d'une béquille à la cuisse, l'attaquant du Real Madrid sera bien disponible pour ce match. « L'attaquant est resté aux soins, mais sa participation au match contre l'Allemagne pour l'entrée en lice des Bleus dans l'UEFA Euro 2020, mardi 15 juin à Munich, n'est pas remise en cause », précise la Fédération Française de Football dans un communiqué.