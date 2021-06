Cristiano Ronaldo face à son cauchemar allemand !

Dans : Euro 2021.

Le Portugal tentera de confirmer face à l'Allemagne sa victoire en Hongrie, mais pour Cristiano Ronaldo il y a une incroyable statistique à faire mentir contre la Mannschaft. Et CR7 est motivé comme jamais.

C’est un choc de très haut niveau qui mettra face-à-face ce samedi (18h à l’Allianz Arena de Munich) l’Allemagne de Manuel Neuer au Portugal de Cristiano Ronaldo. Pour la Mannschaft, les choses sont claires après la défaite face aux Bleus, il faut s’imposer, tandis que la Seleçao voudra valider son ticket pour la suite de l’Euro 2021. Mais cette rencontre mettra également aux prises la machine à buts qu’est CR7 à l’un des meilleurs gardiens du monde, Manuel Neuer. Et pour le quintuple Ballon d’Or, ce duel n’est pas anodin, d’autant plus que Cristiano Ronaldo est très attaché aux statistiques. Car si le joueur de la Juventus a déjà marqué 9 buts au portier du Bayern Munich, toujours avec le Real Madrid, il a été totalement muet avec un 0 pointé sous le maillot du Portugal face à l’Allemagne.

Pour CR7, cet Allemagne-Portugal de l’Euro 2021 est le cinquième de sa carrière et lors des quatre premiers il n’a jamais marqué. Il est vrai que jamais son équipe nationale n’a jamais affronté la formation de Neuer en amical, et qu’à chaque fois la motivation allemande était à son comble puisque les quatre chocs étaient lors du Mondial 2006 en Allemagne, à l’Euro 2008, à l’Euro 2012 et enfin lors du Mondial 2014. Pire encore, le Portugal avec Cristiano Ronaldo n’a jamais battu l’Allemagne, ni même réussi un match nul. On imagine que la star de l’équipe portugaise aura à cœur d’effacer ces deux mauvaises statistiques, lui qui a déjà signé un doublé lors de l’entrée en lice face à la Hongrie. Bon courage aux défenseurs allemands et à Manuel Neuer qui a déjà résisté à l'ouragan Mbappé-Griezmann-Benzema.