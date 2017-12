TFC : Southampton a les poches pleines et regarde à Toulouse au mercato

Dans : TFC, Mercato.

Comme chaque année, Southampton parvient à vendre ses meilleurs éléments à des prix démentiels.

Cet hiver, c’est Virgil Van Dijk qui a quitté les Saints pour 84 ME, permettant aux pensionnaires de St. Mary’s d’avoir largement de quoi se payer un ou deux défenseurs centraux en janvier afin de ne pas trop affaiblir l’équipe. Et selon The Sun, un premier choix est effectué puisque Southampton chercherait à faire signer Christopher Jullien. Jeune (24 ans), solide (1,96 m) et déjà bien expérimenté (plus de 100 matchs en pro), le natif de Lagny-sur-Marne a le profil parfait, même s’il a déjà connu une expérience complètement raté en Allemagne du côté de Fribourg.

Très dur en affaire, le président Olivier Sadran ne voudra certainement pas trop affaiblir son secteur défensif alors que le TFC lutte pour le maintien. Mais par effet ricochet, les Violets pourraient très bien recevoir une offre difficilement refusable si Southampton passe à l’action dans le courant du mois de janvier.