TFC : Baptiste Reynet opéré et out deux mois ?

Dans : TFC.

Alors que Toulouse a profité du mercato d'hiver pour recruter Lovre Kalinic, Baptiste Reynet pourrait se faire opérer et être absent plusieurs mois.

En se faisant prêter Lovre Kalinic par Aston Villa, le TFC a clairement fait le choix de confier au gardien de but international croate le poste de portier numéro 1. Tant pis pour Baptiste Reynet, lequel ne bénéficie plus de la confiance d’Olivier Sadran et de Denis Zanko pour essayer de sauver la place de Toulouse en Ligue 1. Mais l’histoire pourrait ne pas en rester là. Car selon Mohamed Toubache-Ter, le gardien de but français va probablement se faire rapidement opérer de l’épaule, Baptiste Reynet ayant un problème depuis pas mal de temps, mais qui avait décidé de ne pas en tenir compte afin de faire tout ce qu’il pouvait pour le TFC. Mis sur la touche, mais quand même présent ce mercredi à l'entraînement, l’ancien portier dijonnais devrait passer sur le billard, ce qui le fera manquer deux mois de compétition si c’est le cas.