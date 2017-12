TFC : Barragiste, Dupraz n’échangerait cette place pour rien au monde

Dans : TFC, Ligue 1.

Après six matchs consécutifs sans victoire en championnat, Toulouse se retrouve 18e et barragiste de Ligue 1.

Même si le classement reste serré, le Téfécé semble parti pour jouer le maintien toute la saison. Mais cela n’a pas l’air de déranger Pascal Dupraz. Au contraire, l’entraîneur des Violets, qui avait sauvé le club de la relégation en 2016, prend énormément de plaisir dans cette situation périlleuse. A tel point que l’ancien coach d’Evian TG ose encore se fixer des ambitions élevées.

« Il n’y a rien de plus excitant, intéressant que la situation actuelle, a confié le Haut-Savoyard. Il y a un leadership à affirmer, des solutions à trouver. Je suis content d’avoir cet écueil devant moi, cette tâche. En ce moment, je ne voudrais pas coacher un autre club que le TFC. Je suis fier d’être ici. C’est une situation bien moins difficile que ce qui a été réalisé il y a quelque temps. Je ne veux pas ouvrir le parapluie : nous finirons dans les dix premiers et nous irons en finale d’une Coupe. »

Dupraz a confiance en Sadran

Reste à savoir si ses prochains résultats lui permettront de conserver son poste. « Si on ne marque pas de points, se posera la question du remplacement du coach. C’est la vie du foot, a reconnu le technicien. Mon sentiment est que le président Sadran est tellement droit que je ne le vois pas appeler d’autres coachs avant de me le dire. Comme moi l’année dernière, quand j’étais sollicité, je l’ai appelé pour lui dire: "même pas je pars." » Une défaite à domicile face à Caen samedi (20h), et Dupraz pourrait être convoqué dans le bureau du patron...