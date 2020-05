Officiel : Le rachat de Toulouse est en route !

Dans : TFC.

Ce jeudi après-midi, le club de Toulouse a annoncé le lancement d’un processus de vente avec « RedBird Capital Partners ».

Dans un long communiqué, le club relégué en Ligue 2 a effectivement officialisé la nouvelle : « Le Toulouse Football Club et RedBird Capital Partners sont entrés dans une période de négociations exclusives afin de finaliser la vente de 85 % du club ». Méconnue en France, cette société d'investissement américaine « fournit des capitaux flexibles et à long terme pour aider les entrepreneurs à développer leurs entreprises ». Fondée par Gerald Cardinale, RedBird « gère plus de 3 milliards de dollars de capitaux propres », avec des investissements en NFL, en MLS, ou avec les équipes féminines des États-Unis de football et de basket.

Un début de rachat qui plaît à Olivier Sadran. « Je suis convaincu que RedBird Capital Partners dispose des compétences et des ressources nécessaires pour permettre au Toulouse Football Club de revenir dans l'élite du football français tout en respectant nos valeurs de citoyenneté et d’implication dans le tissu économique local. J’ai à coeur de conserver une participation minoritaire, car je suis toulousain de naissance et à ce titre je me sens responsable du Toulouse Football Club qui pourra toujours compter sur ma passion et mon soutien », a lancé l’actuel président du TFC, qui ne vendra donc pas ses parts à Olivier Létang, comme cela était pressenti ces dernières semaines.