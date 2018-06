Officiel : Alain Casanova nouvel entraîneur du TFC

Dans : TFC, Ligue 1.

Le Toulouse Football Club a confirmé ce lundi matin le retour d'Alain Casanova au poste d'entraîneur, un poste laissé vacant depuis la fin de saison et le départ de Mickaël Debève. « Fort d’une expérience incomparable au coeur du club de la Ville rose, Alain Casanova retrouvera la tête du groupe toulousain lors de la reprise. Avec le meilleur bilan comptable des entraîneurs violets depuis la remontée du TFC dans l’élite en 2001, « Coach Casa’ » aura à coeur de redonner au Toulouse Football Club une place plus conforme à ses ambitions sportives », indique le TFC, qui précise qu'Alain Casanova arrive avec un staff composé de Jonathan Silva De Oliveira, Denis Valour et Issou Dao. Pascual Josep Trabal aura la responsabilité de l’entraînement des gardiens, Baptiste Hamid la préparation physique de l’équipe.