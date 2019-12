Mercato : Toulouse prête Corentin Jean à Lens

Dans : TFC.

Avec seulement sept minutes jouées cette saison en Ligue 1 avec Toulouse, c'était lors de la défaite du TFC contre Monaco le 4 décembre dernier, Corentin Jean n'a pas hésité longtemps lorsqu'un prêt au RC Lens, champion d'automne de L2, a été évoqué.

Et ce samedi, le club nordiste a confirmé avoir trouvé un accord avec les dirigeants toulousains pour le prêt avec option d'achat de Corentin Jean. « Ce renfort est une très bonne nouvelle pour le groupe et pour le club. A travers nos échanges, nous avons ressenti une énorme volonté de la part de Corentin de nous rejoindre pour participer à cette magnifique aventure. Il vient relever un challenge personnel et collectif. Il a envie d’apporter sa contribution dans l’accomplissement des objectifs qui sont les nôtres. Au-delà de ses facilités techniques, ce qui saute aux yeux, c’est sa capacité à ne jamais rien lâcher et je pense que les supporters vont apprécier. Nous avions déjà beaucoup de qualités dans le vestiaire et son arrivée en apporte encore plus ! Nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement chez nous et de vivre le meilleur en Sang et Or »,a confié Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens après l'officialisation de la venue de Corentin Jean.