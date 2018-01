RCSA : Laurey kiffe le champ de patates de Strasbourg

Dans : RCSA, Ligue 1, Dijon.

Thierry Laurey, entraîneur du RCSA, après la victoire contre Dijon (3-2) : « Quand on menait 2-0, on n'a pas été capable d'enfoncer le clou. En un quart d'heure, on a tout foutu en l'air. C'est bien d'être parvenus à inscrire ce troisième but. Quand j'étais joueur, j'aimais bien jouer sur ce genre de terrain ! On n'a pas le terrain avec le toit, donc nous faisons avec nos moyens. J'ai déjà joué sur des terrains beaucoup plus délicats que ça. C'était acceptable et ça n'a pas influé sur le spectacle. Les matchs contre le DFCO sont toujours ouverts. Pour les spectateurs, c'est le genre de match que l'on veut voir. Ça va beaucoup de l'avant. À la mi-temps, on a essayé de donner des solutions aux joueurs. Et petit à petit, on a réussi à inverser la tendance notamment avec les entrées de Bahoken et Da Costa. Si on commence à regarder le classement à mi-janvier, on va stresser dur. Ce qui est important, c'est le contenu produit sur le terrain ».