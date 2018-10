OL : Un problème identique détecté à Lyon et au PSG

Dans : OL, PSG, Coupe d'Europe.

Semaine décevante pour les clubs français en Coupe d’Europe, même si cela a été « moins pire » en Ligue des Champions.

L’Olympique Lyonnais, comme le Paris Saint-Germain, a concédé le match nul, mais avec des scénarios différents. Néanmoins, dans les deux cas, c’est l’incapacité à défendre en groupe et le manque d’effort collectif qui ont été pointés du doigt. Et ce n’est pas un hasard pour Bruno Genesio, qui comme Thomas Tuchel, doit avoir affaire à des joueurs qui ne mettent pas forcément beaucoup d’entrain à la récupération du ballon. Chose que l’entraineur lyonnais n’entend plus laisser passer.

« Courir, ce n’est pas ce qui permet de gagner les matches, mais pour défendre, il faut courir, et on a une grande marge de progression dans ce domaine-là. Les joueurs offensifs ont forcément plus de mal à consentir aux efforts défensifs. Mais, sur le match d’Hoffenheim, ce ne sont pas eux que j’ai le plus à blâmer. C’est un problème collectif, d’attitude, et de réflexion tactique. Sur la réflexion tactique, c’est ma responsabilité ; sur le problème des attitudes, aussi, et on va corriger tout ça très vite », a prévenu l’entraineur de l’OL, persuadé que les matchs se jouent aussi beaucoup au niveau de l’état d’esprit, ce dont les clubs français semblent manquer ces dernières semaines.