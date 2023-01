OL : Un mental en carton, Blanc exige des leaders au mercato

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Suite à la cuisante défaite de son Olympique Lyonnais face au Clermont Foot dimanche (0-1), Laurent Blanc a réclamé des renforts d’expérience au mercato pour solidifier son groupe en vue de la deuxième partie de saison.

Retombé dans ses travers dimanche contre Clermont après une reprise positive face à Brest en milieu de semaine dernière (4-2), le club rhodanien est victime d’un mal profond. Absent des Coupes d’Europe cette saison, ce qui est une anomalie pour Lyon au XXIe siècle, l’OL est bien parti pour finir en dehors du Top 5 du championnat de France. Relégué à sept points de Rennes avec un match en plus, Lyon est clairement dans une mauvaise situation. Il faut dire l’OL n’arrive pas à enchaîner les bons résultats cette saison. La faute à qui : aux dirigeants, aux joueurs ? Tout le monde doit se sentir coupable. Mais afin d’éviter de sombrer encore plus lors des semaines à venir, Laurent Blanc entend bien renforcer son groupe avec quelques joueurs d’expérience durant ce mercato hivernal. C’est en tout cas la demande qu’il a faite dimanche après la défaite de son OL face au CF63.

« Il nous faut des leaders »

🎙️ Laurent Blanc : "Le groupe est dans un état psychologique, mental, très entamé."



« On est toujours sur courant alternatif, mais l'état d'esprit n'est pas suffisant. On peut emmener cette qualité avec les joueurs qui vont venir nous rejoindre. On doit améliorer le groupe, avec des joueurs capables d'encadrer les jeunes. Il nous faut des leaders », a lancé l’entraîneur lyonnais au micro d’Amazon Prime Vidéo. Une déclaration qui n’étonne personne à Lyon, puisque Peter Bosz se plaignait déjà des mêmes soucis quand il était encore sur le banc des Gones. En ce mois de janvier, Jean-Michel Aulas et Bruno Cheyrou vont donc devoir répondre aux attentes de Blanc pour ne pas que l’OL sombre définitivement. Et le message semble avoir été entendu puisque Dejan Lovren, l’ancien défenseur central croate de Liverpool, devrait être la première recrue du mercato. Un retour à Lyon près d'une décennie après qui fera du bien à la jeune garde lyonnaise, souvent composée de joueurs inexpérimentés d’une petite vingtaine d’années comme Lukeba, Diomandé, Kumbedi. Après Lovren, Blanc voudra sûrement d’autres cadres sur les autres lignes afin d’avoir une équipe prête au combat pour effectuer une remontée vers l’Europe jusqu’en mai prochain.