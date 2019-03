OL : Tony Parker dans le foot à Lyon ? Il annonce le système

Dans : OL, Ligue 1.

Actuellement toujours joueur professionnel de basket en NBA sous le maillot de Charlotte, Tony Parker porte également sa double casquette d’entrepreneur.

Il est en effet le président du club de basket de Lyon-Villeurbanne, pour qui il a beaucoup d’ambition. Et entre dirigeants avec de grands objectifs, on s’entend forcément bien dans le Rhône. « TP » possède le projet d’une grande salle pour son club, et s’associe avec Jean-Michel Aulas pour cette idée qui rassemble à Lyon. En plus de cela, JMA pourrait prochainement avoir des parts dans le club de basket de la ville, histoire de pérenniser cette entente. Un duo qui pourrait aussi fonctionner pour l’Olympique Lyonnais, le meneur de jeu français reconnaissant dans les colonnes du Progrès que cette perspective pourrait l’intéresser à l’avenir.

« Nous avons toujours discuté avec Jean-Michel, que je connais depuis 2006. J’ai toujours eu un bon feeling avec lui. Nous nous retrouvons dans notre côté d’entrepreneur, de personnes qui veulent bouger les lignes en France, ce qui n’est pas facile, surtout dans le sport. J’ai toujours eu beaucoup de respect par rapport à ce qu’il a fait avec son club. Jean-Michel est un pionnier. Nous nous sommes toujours très bien entendus par rapport à notre vision du business et du sport. Pourrait-il être un mentor pour moi ? Oui, bien sûr. Un avenir à l’OL ? Il n’y a rien de décidé. J’ai toujours été intéressé par le foot mais, pour l’instant, je me concentre déjà à essayer de stabiliser l’Asvel. On ne peut pas tout faire en même temps, mais pourquoi pas ? Je suis ouvert », a prévenu un Tony Parker qui possède les moyens financiers, les idées et aussi la notoriété pour être un homme qui compte dans le développement des clubs lyonnais.