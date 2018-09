OL : Tolisso out chez les Bleus, une place à prendre pour un Lyonnais ?

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Pour sa liste de joueurs avant Allemagne-France et France-Pays Bas, Didier Deschamps ne s’était pas vraiment creusé la tête.

En effet, le sélectionneur tricolore avait décidé de convoquer les joueurs vainqueurs du Mondial 2018, hormis Mandanda et Lloris, lesquels étaient blessés. Mais lors du prochain rassemblement, le coach des Bleus devra innover puisque Corentin Tolisso a été victime, samedi, d’une rupture des ligaments croisés. Ainsi, RMC Sport a fait le point sur les candidats pour le remplacer dans la liste. On y retrouve notamment deux Lyonnais…

Joueur très apprécié du public français, Houssem Aouar postule selon la radio. « Houssem Aouar pourrait être le prochain à faire le grand saut. Sélectionné à cinq reprises chez les Bleuets, celui qui est capable d’évoluer comme relayeur ou sur un côté s’est révélé la saison dernière avec l’OL et il se pose comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération » explique le média, pour qui Tanguy Ndombele a également ses chances. « Il sait quasiment tout faire : gratter des ballons, combiner puissance et technique, casser les lignes adverses et se projeter vers l’avant ». Reste que d’autres joueurs postulent : Adrien Rabiot en cas de rédemption, Moussa Sissoko ou encore Morgan Sanson...