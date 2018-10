OL : Thierry Marchand annonce comment Lyon va se qualifier

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pour beaucoup, le match nul concédé par l'Olympique Lyonnais mardi soir à Hoffenheim est une grosse déception. Mais, en dehors du fait que l'OL ait encaissé le but du 3-3 à l'ultime seconde, Thierry Marchand estime que le club de Jean-Michel Aulas est en position très favorable pour continuer sa route en Ligue des champions grâce au point ramené d'Allemagne. Pour cela, le journaliste de France Football voit un scénario simple et efficace.

« A défaut de ne pas avoir gagné ce match, l’OL ne l’a pas perdu et dans l’optique de la qualification c’est vachement important. Ils gardent l’écart de trois points avec Hoffenheim. Si au retour Lyon gagne au Groupama Stadium, ils auront six points d’avance et un goal-average favorable, et si City bat Donetsk à l’Etihad et bien c’est fini. Il faut voir le côté positif malgré cette égalisation à la dernière minute. Ils ne sont pas éliminés, ils ont joué deux matches à l’extérieur et ils ont cinq points. Si on avait dit ça avant la début, alors qu’ils ont joué à City, tout le monde aurait dit banco. Selon moi, ils sont en ballotage plus que favorable, il faut juste assurer le match retour contre Hoffenheim et ce sera dans la poche. S’ils avaient perdu, alors là ce n’aurait pas été la musique... », a expliqué Thierry Marchand, plutôt optimiste pour l'avenir européen de l'Olympique Lyonnais.