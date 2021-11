OL : Shaqiri, le fantôme de Lyon indispensable en Suisse

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Décevant à l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée cet été, Xherdan Shaqiri parvient à augmenter son niveau de jeu avec la Suisse. Le milieu offensif a en effet brillé lors des deux matchs disputés pendant cette trêve internationale.

L’Olympique Lyonnais et ses supporters auront peut-être du mal à y croire. Et pourtant, Xherdan Shaqiri a brillé pendant le rassemblement de la Suisse. Le milieu offensif, déjà intéressant contre l’Italie (1-1) vendredi dernier, notamment dans son marquage sur Jorginho dans l’entrejeu, s’est ensuite offert deux passes décisives face à la Bulgarie (4-0). Une performance remarquée dans la mesure où ce succès a permis à la Nati de se qualifier directement pour la Coupe du monde, compétition que Xherdan Shaqiri devrait disputer pour la troisième fois de sa carrière.

Shaqiri précieux pour la Suisse

Il est effectivement difficile d’envisager sa sortie de la sélection tant l’international suisse donne satisfaction avec ses compatriotes. Le média local Le Matin lui a même consacré un article pour souligner son rôle de relais entre le milieu et l’attaque. Le Gone ne s’est procuré qu’une occasion lundi, mais nos confrères mettent surtout l’accent sur ses cinq passes qui ont amené un tir. La stat suffit pour comprendre à quel point Xherdan Shaqiri est précieux pour la Suisse, qui ne possède pas d’autres joueurs de son profil. L’ancien milieu de Liverpool a donc le champ libre pour évoluer en tant que meneur de jeu, là où Lucas Paqueta et Houssem Aouar peuvent évoluer à Lyon.

#EQ Xherdan Shaqiri était dans tous les bons coups pour aider la 🇨🇭 à valider son billet pour le 🇶🇦🤭



Jusqu'où la @nati_sfv_asf peut-elle aller à la #WC2022... pic.twitter.com/WJ0PZyeKlt — Éliminatoires Coupe du Monde 🇫🇷 (@EURO2024FRA) November 17, 2021

Peut-être une piste à envisager pour Peter Bosz, rassurant malgré les débuts décevants de sa recrue. « Il est clair qu'il peut faire mieux, estimait récemment le coach lyonnais. Il n'était pas là avec nous pour la préparation en début de saison. On parle de l'aspect physique mais aussi de notre style de jeu. Mais je suis sûr que c'est un joueur intelligent, qui a une technique extraordinaire, surtout dans les petits espaces. Si on joue mieux, plus haut, ça veut dire qu'on jouera dans ces petits espaces, et je suis sûr qu'il s'exprimera mieux. » Après la trêve, Xherdan Shaqiri sera de nouveau attendu au tournant.