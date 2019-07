OL : Lyon va lâcher un autre jeune au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 2, Foot Europeen.

Désireux de renforcer son effectif durant ce marché des transferts, l’Olympique Lyonnais cherche aussi à prêter certains de ses jeunes.

Cet été, le club rhodanien a déjà perdu sept joueurs. Si les transferts de Ndombélé à Tottenham (60 ME) et de Mendy au Real (48 ME) ont beaucoup fait parler, l’OL s’est également séparé de Ferri (Montpellier, 2 ME), Martins Pereira (Young Boys, 2 ME), Owusu (La Gantoise, 1 ME), Cognat (Servette FC) et Gorgelin (Le Havre). Mais le dégraissage du groupe pro n’est pas encore terminé. Puisqu’au cours des prochains jours, les Gones vont perdre d’autres jeunes, comme Gédéon Kalulu.

Prêté à Bourg-en-Bresse la saison dernière, le joueur de 21 ans a accompli de belles performances en National. Par conséquent, le défenseur suscite des intérêts en L2 et en Belgique (Courtrai), d’après les informations de Foot Mercato. Capable de jouer en charnière centrale ou au poste de latéral droit, le frère d’Aldo veut poursuivre sa progression en France. Encore sous contrat jusqu’en 2020 du côté de l’OL, Kalulu ne sera pas bloqué par son club formateur, qui le prêtera où il le désire.