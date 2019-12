OL : Lyon tente un recrutement en force en Premier League

Dans : OL.

Contraint de renforcer son effectif cet hiver, l’Olympique Lyonnais se heurte à pas mal d’obstacles. Nouvel exemple avec la piste menant à Etienne Capoue.

L’Olympique Lyonnais a du boulot cet hiver. Après un début de saison mitigé, ou plutôt sauvé par la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club rhodanien doit absolument recruter. Le premier objectif sera de compenser les longues absences de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde, deux des principaux atouts offensifs indisponibles jusqu’à la fin de la saison.

Autre mission pour la celle de recrutement, la recherche d’un latéral, un secteur où les Gones ne sont pas non plus épargnés par les blessures. Enfin, l’actuel 12e de Ligue 1 espère attirer un milieu de terrain. Cette fois, cette volonté n’est pas liée à une ou plusieurs absences. Mais plutôt aux performances très décevantes de Thiago Mendes et de Jean Lucas, les flops du dernier mercato estival.

Watford ne peut pas s’en priver

C’est pourquoi l’Olympique Lyonnais a tenté sa chance pour Etienne Capoue (31 ans), avant de se heurter à un refus catégorique. D’après RMC, Watford, avant-dernier et en grande difficulté en Premier League, considère le Français comme un élément indispensable de son groupe. Cela n’empêcherait pas la direction lyonnaise de poursuivre ses efforts pour l’ancien Toulousain, mais « sans grand optimisme », précisent nos confrères. Lyon se pencherait donc sur d’autres dossiers en attendant l’ouverture d’un mercato qui s’annonce long et compliqué.