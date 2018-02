OL : Lyon fait une offre historique pour garder Geubbels !

Dans : OL, Ligue 1.

Les semaines passent, et Willem Geubbels n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais, suscitant évidemment de grosses inquiétudes. Car du haut de ses 16 ans, Geubbels suscite déjà l’intérêt de nombreux clubs européens, prêts à lâcher des millions d’euros pour le faire venir. Après avoir fixé une première deadline fin janvier, Jean-Michel Aulas a mis un peu d’eau dans son vin avant de finalement revenir à la charge. Interrogé en marge de la présentation des comptes d’OL Groupe, le patron de l’OL a confié ce mercredi qu’il avait transmis une offre historique au clan Geubbels.

« On a eu un entretien très riche avec son papa. On lui a remis une proposition en lui demandant de se décider rapidement. Il nous a dit qu’il pourrait nous donner une réponse courant février. On est en attente de la réponse. On a fait une proposition jamais faite à Lyon en termes de valeur. On essaye toujours d’avoir une forme d’équité, mais il a reçu la plus grosse proposition qu’on ait jamais faite à un joueur. Que ce soit en termes de prime à la signature et en termes d’évolution de salaire. On a tout mis en oeuvre pour qu’il sache où se situer quelque soit sa réussite future. Je pense que Willem a besoin de prendre sa décision. J’ai confiance en Ludovic Geubbels, son papa, donc on va voir », a confié le président de l’OL, déterminé à tout faire pour conserver Willem Geubbels.