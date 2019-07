OL : Les abonnements explosent, c'est l'effet Sylvinho-Juninho !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas et le trésorier de l'Olympique Lyonnais peuvent en témoigner, il y a clairement un effet Sylvinho-Juninho chez les supporters du club rhodanien. En effet, alors que la campagne d'abonnement pour la saison 2019-2020 n'est pas encore terminée, il est d'ores et déjà acquis qu'il y aura plus d'abonnés dans les tribunes du Groupama Stadium que la saison passée. Selon Le Progrès, la barre des 25.000 abonnés sera atteinte, contre 20.000 l'an passé et c'est notamment dans les deux virages que la hausse est la plus impressionnante, ce qui sous-entend qu'il y avait clairement une baisse de motivation pour venir voir jouer l'Olympique Lyonnais version Bruno Genesio.

« Les kops de supporters ont tous grandi d’un coup, multipliant les abonnements, que ce soit au virage nord ou au virage sud » précise le quotidien régional. Reste que le duo brésilien et les nouveaux renforts de l'OL vont devoir répondre à cette énorme attente, car qui dit plus de monde au Groupama Stadium dit forcément que la tolérance sera probablement moindre en cas de saison mitigée. Car même si le Lyon version Genesio a parfois ennuyé, il a eu des bons résultats sportifs que ce soit en Ligue 1 ou en Europe. Et ça, les supporters ne l'oublieront pas.