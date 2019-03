OL : Le vrai exploit de Genesio, c'est de supporter Aulas balance Dugarry

Dans : OL, Ligue 1.

La semaine prochaine, l'avenir de Bruno Genesio sera enfin défini du côté de l'Olympique Lyonnais.

Mardi, à l'issue de la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais, le club rhodanien fera une annonce à propos du futur de Bruno Genesio. Alors que la tendance actuelle est à une prolongation de l'entraîneur de 52 ans, et ce malgré l'avis contraire de certains supporters, le coach des Gones semble reparti pour un tour avec Jean-Michel Aulas. Un choix qui pourrait satisfaire toutes les parties, sachant que Genesio veut poursuivre son aventure à Lyon et que les dirigeants le soutiennent depuis 2015. Mais si cette décision venait à être positive pour l'ancien formateur lyonnais, Christophe Dugarry lui donne bien du courage.

« J’ai une affection particulière pour Bruno Genesio. Car je le trouve inventif et courageux avec ses joueurs. Tactiquement, il a essayé beaucoup de choses depuis qu’il est entraîneur. On sent que c’est un mec qui travaille, qui n’hésite pas à rentrer dans la gueule de ceux qui ne font pas ce qu’il faut. Il est hyper courageux, et il en faut pour travailler avec Jean-Michel Aulas. Car ce président, c’est une girouette qui te balade, qui fait tout à son rythme. C’est lui le patron et Genesio doit se plier à cela. Genesio a beaucoup d’amour pour Lyon, mais c’est très fort de sa part de réussir à travailler avec ce monsieur-là et de le supporter. Mais au bout d’un moment, l’envie d’aller voir ailleurs doit se faire ressentir car c’est sans doute difficile de se faire balader comme il est en train de se faire balader. Mais après tout, peut-être que lui arrive à comprendre Aulas ? », lâche, sur RMC, le consultant, qui pense finalement qu'aucun coach de renom n'arriverait à fonctionner avec l'omniprésent Aulas. Genesio serait donc l'homme de la situation.