OL : Le bel hommage du club à ses supporters

Dans : OL, Ligue 1.

En cette fin d’année 2017, les supporters des Bad Gones fêtent leurs 30 ans d'existence. Ce groupe historique de Gerland puis du Groupama Stadium sera même célébré par le club et les joueurs, puisqu’un petit logo sera ajouté au maillot lyonnais lors de la rencontre entre l’OL et l’OM de ce dimanche soir. Une dédicace qui montre que le club rhodanien prend bien soin de ses plus fidèles supporters, qui le lui rendent bien à chaque match.