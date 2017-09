OL : Julien Cazarre fait le show sur Jean-Michel Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Profitant de la présence de Florent Balmont sur le plateau de J+1, Julien Cazarre s'est fait un petit plaisir sur le compte de Jean-Michel Aulas. Rappelant que l'an dernier, lors du match OL-Dijon, le président de l'Olympique Lyonnais avait attaqué son ancien joueur sur sa taille et s'était moqué du club bourguignon, le trublion de Canal+ n'a évidemment pas raté Jean-Michel Aulas suite au 3-3 de samedi.

« Jean-Michel Aulas a cette capacité d’être ami avec tout le monde. On en dit du mal de Jean-Michel Aulas mais il sait être élégant, on l'avait vu l'an dernier avec vous Florent (...) Jean-Michel, il a de l’humour, je t’embrasse Jean-Michel. Vous croyez qu’il nous regarde à cette heure-ci ou il dort déjà ? Il a peut-être pris un Guronsan, là il est couché, il est fatigué. T’es marrant, il a fait 3-3 contre Dijon, alors qu’il a cinq fois leur budget. Lui qui trouvait ça normal de perdre contre le PSG alors qu’il avait cinq fois moins de budget, il doit être dégoûté si on suit sa logique. Même si bon, avec lui y’a pas beaucoup de logique », a lancé avec malice Julien Cazarre.