OL-Brondby, un match à gagner dans les tribunes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pas de grand d’Europe, ni de match à 21h00, ni de Ligue des Champions, c’est la petite Coupe d’Europe qui attend l’OL ce jeudi.

Pour son retour sur la scène européenne, Lyon recevra Bröndby dans un Groupama Stadium qui risque d’être clairsemé. Le match aura lieu à 18h45 un jeudi, face à une formation danoise qui ne fait pas forcément se lever les foules. La victoire acquise lors du premier match à Glasgow contre les Rangers met l’OL dans le bon chemin, et quelques suiveurs lyonnais se réservent peut-être pour des futures affiches plus prestigieuses. Néanmoins, toujours aussi exigeant à tous les niveaux, Peter Bosz espère bien que son équipe parviendra à enflammer le stade, et tant pis pour ceux qui n’auront pas voulu venir.

Donner des regrets aux absents

« On a le public avec nous. Les supporters sont importants, et il faut le faire regretter à ceux qui ne sont pas là, car on veut proposer du jeu. Mais en Coupe d’Europe, ce sont toujours des ambiances spéciales », a souligné un Peter Bosz bien conscient qu’il y aura quelques gros trous dans les tribunes du Groupama Stadium. Et pourtant, cette rencontre de jeudi pourrait aussi sonner comme une dernière chance pour les supporters lyonnais d’encourager leur équipe avant le derby de dimanche. Pour des raisons de sécurité, le déplacement des fans de l’OL à Geoffroy-Guichard a été interdit.

L’OL n’avait toujours pas ouvert la partie supérieure du stade à l’approche du match, et le risque est de voir les supporters danois mettre eux aussi le feu. Ils sont en effet 2000 à avoir répondu présent pour ce déplacement, signe que la perspective de jouer à Lyon représente une très belle affiche pour le club de la banlieue de Copenhague. A l'OL, on mise difficilement sur une affluence dépassant les 25.000 spectateurs pour cette rencontre...